«لامبلايتر جروب» للاستشارات تفتح مكتباً في أبوظبي العالمي

أطلقت لامبلايتر جروب ال تي دي، وهي شركة استشارات متخصصة، اليوم، رسمياً عملياتها في أبوظبي، فيما سجلت مكتبها في أبوظبي العالمي، خلال أبريل من هذا العام.

يُمثل افتتاح مكاتب لامبلايتر في أبوظبي استمراراً لموجة الالتزام المؤسسي الذي يحظى به أبوظبي العالمي، وذلك بعد أن كشفت العديد من الشركات المالية العالمية الرائدة عن فتح مكاتب لها في الإمارة خلال الأشهر الماضية.

وتقدم لامبلايتر خدمات معلومات الأعمال والسوق واللوائح التنظيمية، والتحليل والاستشارات الجيوسياسية، وخدمات العناية الواجبة، وخدمات الدعم في الدعاوى القضائية وتسوية المنازعات، وخدمات التحقيق في الشركات.

وقالت سوزي جورج، الرئيس التنفيذي لـ«لامبلايتر جروب»: إن قرار إنشاء مكتب لامبلايتر في أبوظبي العالمي هو قرار بديهي، فأبوظبي تشهد نمواً سريعاً وهادفاً، ومع استمرارها في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لجذب رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز الشراكات الداخلية.

من جهته قال الدكتور ماركوس إي. بويون، الشريك ورئيس مكتب لامبلايتر جروب في أبوظبي: إن مرونة دولة الإمارات وأبوظبي وريادتها ومسار نموها لا تزال ثابتة.