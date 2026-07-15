«ميلانو من دانوب» توسّع حضورها في ديرة.. وتتوقع نمواً 20% في التصدير وإعادة التصدير خلال 6 أشهر

عززت «ميلانو من دانوب» حضورها في سوق تجارة الجملة والتصدير بافتتاح صالة عرض جديدة مخصصة لقطاع الأعمال (B2B) في منطقة ديرة، في خطوة تستهدف دعم المصدرين وتجار إعادة التصدير والمشترين الدوليين، وسط توقعات الشركة بانتعاش قوي في حركة التجارة وتحقيق نمو إضافي بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتعد صالة العرض الجديدة الرابعة للعلامة التجارية في ديرة، في تأكيد على أهمية المنطقة باعتبارها أحد أبرز مراكز التجارة التقليدية في دبي، ونقطة انطلاق رئيسية لحركة التصدير وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت الشركة أن اختيار ديرة يعكس مكانتها التاريخية كمركز رئيسي للتجارة، حيث تستقطب على مدى عقود المشترين وتجار الجملة من دول رابطة الدول المستقلة، وشرق وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، إلى جانب العديد من الأسواق العالمية.

ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم مراكز التجارة الحرة والخدمات اللوجستية في العالم، تواصل ديرة أداء دورها الحيوي في ربط الموردين بالمشترين، ودعم حركة التصدير وإعادة التصدير.

ثقة بانتعاش الأسواق

وأوضحت «ميلانو من دانوب» أن بعض الأسواق التجارية، ومنها ديرة، شهدت تباطؤاً مؤقتاً خلال الفترة الماضية نتيجة التطورات الجيوسياسية، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عودة الطلب تدريجياً، واستئناف نشاط المشترين، وارتفاع مستوى الثقة لدى مجتمع الأعمال.

وأكدت أن افتتاح الصالة الجديدة في هذا التوقيت يعكس ثقتها بقدرة سوق ديرة على استعادة زخمه، وباستمرار دبي في لعب دورها كمحور عالمي للتجارة الدولية.

استثمار في المستقبل

وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن افتتاح الصالة يحمل بعداً شخصياً بالنسبة له، موضحاً أن ديرة كانت نقطة البداية التي تعلم فيها مبادئ التجارة القائمة على الثقة وبناء العلاقات وسرعة الإنجاز.

وأضاف: «ديرة ليست مجرد سوق بالنسبة لي، بل المكان الذي بدأت منه رحلتي التجارية، ومنه انطلقت علامة ميلانو. لذلك فإن العودة اليوم لافتتاح صالة عرض جديدة في المنطقة تمثل لحظة استثنائية.»

وأشار إلى أن الشركة تتوقع مرحلة قوية لنمو أسواق التصدير خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لتعزيز الاستثمارات والاستعداد للفرص التجارية المقبلة.

وجهة متكاملة للمصدرين

من جانبه، أوضح سهيل ساجان، المدير في ميلانو من دانوب، أن صالة العرض الجديدة صممت لتكون مركزاً متكاملاً يخدم المصدرين وتجار الجملة وعملاء التجزئة، من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات تحت سقف واحد.

وأضاف أن الصالة تضم تشكيلة كبيرة من الأدوات الصحية، والمواد الكهربائية، والبلاط، والثريات، والعدد ومستلزمات البناء، بما يتيح للعملاء إنجاز مشترياتهم بسهولة وكفاءة.

وأكد أن المخزون الكبير، والأسعار التنافسية، وسلسلة التوريد المتكاملة تمنح العملاء مرونة أكبر، وتعزز مكانة الشركة كشريك موثوق في الأسواق العالمية.

سلسلة توريد متكاملة

وأشار إلى أن الشركة تمتلك مرافق تخزين متطورة في منطقة جبل علي، تمكنها من الاحتفاظ بمخزون كبير من المنتجات، إضافة إلى إتاحة تجميع عدة منتجات ضمن شحنة واحدة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد وخفض التكاليف على العملاء.

استمرار الشحن رغم التحديات

وكشف سهيل ساجان أن الشركة واصلت عمليات الشحن دون توقف رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل البحري، انطلاقاً من قناعتها بأن الطلب الحقيقي سيظل قائماً.

وقال: «كنا واثقين بأن العملاء الذين لديهم احتياجات فعلية سيواصلون الشراء رغم ارتفاع التكاليف، لذلك لم نوقف عمليات الشحن أو نعد أي حاوية إلى مصدرها، وهو قرار بدأ ينعكس اليوم إيجاباً على نمو أعمالنا.»

وتتوقع «ميلانو من دانوب» أن يسهم انتعاش حركة التصدير وإعادة التصدير في تحقيق نمو إضافي بنسبة 20% خلال النصف الثاني من العام، في ظل استمرار دبي في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البوابات التجارية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.