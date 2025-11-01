466.2 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأول

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الأول من 2025 ما قيمته 466.2 مليار دولار ارتفاعاً من 451.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2024 وبنسبة نمو بلغت 3.1% وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس.

وكشفت الإحصاءات أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من 2025 بلغت 73.2% مقابل 26.8% للأنشطة النفطية، موضحة أنه مقارنة بالربع الرابع من 2024 وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الأول من 2025 نمواً قدره 0.1%، بعدما سجل في الربع الرابع ما قيمته 465.5 مليار دولار.