الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية

استقر الذهب اليوم الأربعاء في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في يوم من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض البنك لأسعار الفائدة، فيما واصلت الفضة صعودها القياسي فوق 60 دولاراً للأوقية (الأونصة).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4210.79 دولارات للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة إلى 4238.90 دولاراً للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 61.30 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.46 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لتواصل بهذا اتجاهها الصعودي بعد أن تجاوزت عتبة 60 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية إن الفضة تواكب الذهب الآن من حيث القيمة. ففي أكتوبر، كان يتطلب شراء أوقية واحدة من الذهب 82 أوقية من الفضة، أما اليوم فيقترب هذا الرقم من 69.

وأفاد (معهد الفضة)، وهو اتحاد صناعي، في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء أن قطاعات مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبنيتها التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستدفع الطلب الصناعي إلى الارتفاع حتى عام 2030.

وتواصل مخزونات الفضة العالمية الانخفاض في وقت دعمت توقعات خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة الطلب. ويختتم اجتماع البنك المركزي الأمريكي بإعلان قرار بشأن الفائدة عند الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ويليه المؤتمر الصحفي لجيروم باول عند الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88.6 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال برايان لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال: «لا نشهد تغيراً كبيرا في أسعار الذهب في التعاملات الفورية، فهي لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود. ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم، وما إذا كان سيصدر أي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية».

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الثلاثاء: إن هناك «مجالاً واسعاً» لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.

وتميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1667.89 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1497.31 دولاراً.