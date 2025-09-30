رئيس الوزراء الأسترالي يتطلع إلى مكاسب اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن «اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة ستُلغي الرسوم الجمركية على جميع الصادرات الأسترالية تقريباً إلى دولة الإمارات، وستفتح الباب أمام زيادة استثمارات صناديق الثروة السيادية الإماراتية الضخمة في بلادنا»، مشيرا إلى أن الاتفاقية «ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر، ما يجعل الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لأستراليا، ويعزز تنويع تجارتنا ويوفر مزيدا من فرص العمل في المنطقة».

وخلال زيارته فرع لولو هايبرماركت في أبوظبي، قال ألبانيز وفق بيان صحفي لجمموعة "لولو": «لقد شجعتُ رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، يوسف علي موسليام، على زيارة أستراليا أيضا، ودعوتُه إلى تأسيس متاجر لولو هايبرماركت هناك. نحن بحاجة إلى مزيد من المنافسة في قطاع السوبر ماركت الأسترالي، وقد ناقشنا هذا الأمر مطولا. تتمتع مجموعة لولو بسمعة طيبة تؤهلها لإقامة علاقات مباشرة مع المنتجين الأستراليين، سواء في المانجو أو البرتقال أو اللحوم التي تُقدَّم حلالا في السوق».

من جانبه، أوضح يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «نحن نفخر بجلب منتجات أسترالية عالية الجودة إلى المنطقة، وهو ما يعكس الطلب القوي والقبول الواسع للسلع الأسترالية الفاخرة في الشرق الأوسط. ونواصل شراكتنا لتقديم أفضل ما في أستراليا إلى المنازل في جميع أنحاء المنطقة».