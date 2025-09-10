«أدنوك للإمداد» و«إن إم دي سي» توقعان اتفاقية تعاون لـ 3 سنوات

أبوظبي - البيان

وقعت إن إم دي سي جروب للهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات تهدف إلى تعزيز القدرات على تقديم خدمات بحرية شاملة للمشاريع البحرية. وقع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ إن إم دي سي جروب، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تعزز الاتفاقية الشراكة الطويلة بين إن إم دي سي وأدنوك للإمداد والخدمات، حيث تؤسس إطاراً موسعاً لمواصلة التعاون في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية في أبوظبي. وتشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق بالخدمات البحرية واللوجستيات المتكاملة. وتواصل أدنوك للإمداد والخدمات تركيزها على تحقيق أداء معزز.