«ويليجنس» الأمريكية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية»

انضمت «ويليجنس» الشركة الأمريكية التي تزود قطاع الطاقة بتحليلات البيانات، إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، في خطوة ستعزز حضورها في المنطقة، حيث ستؤسس الشركة مكتباً لفرق المبيعات والأبحاث والاستشارات لديها في دولة الإمارات. كما تدرس الشركة الأمريكية المتخصصة في البرمجيات إمكانية تشكيل فريق تقني في الدولة، ما يبرز دور مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» في دعم تطوير القطاعات التي تركز على المستقبل.

وتأسست «ويليجنس» عام 2017، وترمي إلى تقديم حلول مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي، عن طريق استكشاف وتحديد الفرص بكفاءة، ومقارنة محافظ المنافسين، وتقييم التبعات الاقتصادية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء تقييمات تجارية موثوقة للأصول. وتقدم منصة الشركة معلومات مفصلة حول مشاريع الطاقة في 193 دولة، وتمتلك «ويليجنس» مكاتب في 10 مدن حول العالم، وتمثل دولة الإمارات أول دخول لها إلى منطقة الشرق الأوسط.

اقتصاد المعرفة

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن خطوة «ويليجنس» بالتوسع وتأسيس مكتب لها في دولة الإمارات تمثل دليلاً واضحاً على بيئة الأعمال المرحبة بالشركات التكنولوجية المتقدمة في الدولة.

وأضاف معاليه: «تشكل ويليجنس إحدى المؤسسات المتطورة التي تستهدفها مبادرة الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسيكون لخبرات الشركة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين صناعة القرارات مساهمة مهمة في دعم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات. ومن خلال بناء حضور قوي في السوق، بما يشمل تأسيس فرق للبحث والتكنولوجيا، ستدعم ويليجنس كذلك سعينا نحو اقتصاد قائم على المعرفة».

محطة محورية

وقال روس لوبتكين، الرئيس التنفيذي لشركة ويليجنس: «يمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في دولة الإمارات محطة محورية في مسيرة الشركة. لقد رسخت الإمارات مكانتها العالمية الرائدة مركزاً للابتكار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية بالقطاع. ومع الإمكانات البحثية في مجال الطاقة التي نملكها، والمستندة إلى تفوقنا التكنولوجي، لا يوجد شريك أفضل من الإمارات لمواصلة مسيرة نمونا. ونتطلع لبناء مستقبلنا معاً، ونتقدم بالشكر لوزارة الاقتصاد على دعمها».

يذكر أن مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» انطلقت عام 2022، وتعد ركيزة رئيسية لاستراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها منصة عالمية للابتكار. وقد رحبت المبادرة حتى الآن بأكثر من 90 شركة تختص في قطاعات تركز على المستقبل، منها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والتصنيع المتقدم.