أسهم أوروبا تصعد بعد تعليق ترامب لرسوم جمركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية على العديد من الشركاء التجاريين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسهم بعد اضطراب السوق على مدى أيام.

وجاء تعليق الرسوم الجمركية المضادة على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ. ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على 10 بالمئة من الرسوم الجمركية الشاملة على جميع الواردات الأمريكية تقريبا.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 7.2 بالمئة بحلول الساعة 07.09 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر 12.5 بالمئة منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة في الثاني من أبريل. وزاد المؤشر الألماني الذي يتأثر بالتجارة 8.1 بالمئة.

ومع ذلك، زاد ترامب الضغط على بكين برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125 بالمئة من مستوى 104 بالمئة الذي بدأ تطبيقه أمس الأربعاء ردا على إعلانها فرض رسوم 84 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من اليوم.

وسجلت جميع القطاعات مكاسب، بما في ذلك القطاعات الأكثر تضررا هذا الشهر، وهي قطاع البنوك الذي صعد 10.1 بالمئة والتعدين الذي زاد 9.2 بالمئة والطاقة الذي أضاف 9.3 بالمئة.

كما أظهرت عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية في الجلسات السابقة، والتي أججت المخاوف من ضعف أكبر سوق للسندات في العالم، بعض بوادر الانحسار اليوم الخميس.

وهوى سهم تيسكو 3.8 بالمئة بعد أن حذرت أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة في بريطانيا من احتمالية انخفاض أرباحها هذا العام.