انخفاض الأسهم اليابانية مع تراجع البنوك بسبب مخاوف الرسوم الجمركية

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في خمس سنوات، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.75 بالمئة عند الإغلاق متراجعا تسعة بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ مارس 2020، كما وصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس خلال الجلسة.

وتراجع المؤشر 20 بالمئة عن الذروة التي بلغها في يوليو، مما يعني أنه في "سوق هبوطية" وفقا لبعض تعريفات السوق.

وزادت عمليات البيع بشكل مكثف بعدما أعلن ترامب يوم الأربعاء عن أشد حواجز تجارية تفرضها الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، ومن بينها الين، لتزداد بذلك الضغوط على الأسهم اليابانية.

وقادت أسهم البنوك التراجع لأن هاجس الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي أثار تكهنات بأن بنك اليابان ربما يضطر إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر البنوك بأكثر من ثمانية بالمئة اليوم الجمعة ليتكبد خسائر بنسبة 20 بالمئة خلال الأسبوع ويسجل أسوأ أداء أسبوعي له على الإطلاق، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.3 بالمئة وأغلق على انخفاض 10 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس 2020.

ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في اليابان، بنسبة 11.6 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض يومي له منذ الخامس من أغسطس.

وقال كي أوكامورا، وهو مدير محفظة استثمارية في نيوبرجر بيرمان في طوكيو "كان هناك قدر لا بأس به من تضخم السعر في هذه السوق قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية".

وذكر أن البنوك كان أداؤها جيدا، وبدا أن صناديق التحوط كانت منكشفة بقوة على القطاع، ومن هنا جاءت التقلبات.

وأضاف "تسبب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في حالة واضحة من عدم اليقين بشأن التوقعات للعملة بسبب ما يحدث من حيث المناقشات داخل بنك اليابان".

وتابع يقول "نشهد هذا الانعكاس ليس فقط على عوائد سندات الحكومة اليابانية، ولكن على القطاع (المصرفي) أيضا بسبب عدم اليقين بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن نشهدها هذا العام".

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيدرس تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد البلاد عند تحديد السياسة النقدية، وحذر من أن الرسوم المرتفعة من المرجح أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت أمس الخميس وأغلقت على أكبر خسائر يومية لها منذ سنوات. وخسرت أسهم الشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من قيمتها السوقية الإجمالية 2.4 تريليون دولار.