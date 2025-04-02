مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة “AIM” للاستثمار 2025 بأبوظبي

يشارك مصرف التنمية الدولي بصفته "الشريكالذهبي" لمحور مستقبل التمويل، ضمن فعاليات الدورة الـ 14 لقمة "AIM" للاستثمار، التي تنعقد خلال الفترة من7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز "أدنيك" أبوظبي.

وتحظى القمة بدعم أكثر من 400 شريك محلي ودولي وعالمي،بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك، وتسليط الضوء على دور القطاع المالي فيدعم الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثماريةالواعدة وتيسير التواصل بين المستثمرين وصناع القرار حول العالم.

وتأتي مشاركة المصرف ضمن الشراكة الإستراتيجية مع القمةبهدف تعزيز سبل العمل المشترك، وتوفير منصة مثالية للمشاركين للتواصل مع كبارالمستثمرين والشركات وصناع القرار والسياسات ورجال الأعمال من أنحاء العالم فيمجال الاستثمار، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز الحلول الماليةالمبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة التنميةالاقتصادية العالمية.

وقال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنميةالدولي، إن دخول المصرف في شراكة إستراتيجية مع قمة "AIM" للاستثمار يعكس إيمانه بأهمية العملالمشترك، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية والازدهار، للإسهام في صياغة مشهد استثماريجديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية.

وأضاف أن المصرف يعرض من خلال منصته في المعرض الذي يقامعلى هامش القمة حلولا مالية مبتكرة ومنتجات وخدمات مالية مخصصة تلبي احتياجاتالشركات العراقية والإماراتية ما يسهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية، ودعمالمشاريع الناجحة، وتحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة.