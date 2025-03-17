أسهم أوروبا مستقرة وسط مخاوف الحرب التجارية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط بداية حذرة لأسبوع جديد من التداول بسبب تصاعد الحرب التجارية، في وقت يظل التركيز فيه منصبا على ألمانيا ترقبا لتصويت برلماني على برنامج لإصلاح سياسة الدين العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08.12 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر ارتفع 1.1 بالمئة يوم الجمعة بعدما توصلت أحزاب سياسية ألمانية لاتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي لتمويل الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية.

ومن المرجح أن تقر غرفتا البرلمان البرنامج غدا الثلاثاء ويوم الجمعة.

وسجل المؤشر ستوكس 600 خسارة أسبوعية بعد أن أدت الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تفاقم المخاوف إزاء التباطؤ الاقتصادي.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات النفط والغاز 0.7 بالمئة اليوم الاثنين كما تقدم المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية 0.6 بالمئة.

وتترقب الأسواق أيضا قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد سهم مجموعة فينيكس 6.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التأمين البريطانية ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة وإجمالي السيولة النقدية للعام بأكمله بمعدل أفضل من المتوقع.