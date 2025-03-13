"ريبل" تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الدفع بالعملات المشفرة في دبي

أعلنت "ريبل"، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات، عن حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدماتها في مجال الدفع بالعملات المشفرّة الخاضعة للتنظيم في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال مزاولة أعمالها من مركز دبي المالي العالمي، تصبح "ريبل" أول مزود في مجال خدمات المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

يعد هذا أول ترخيص لـشركة ريبل في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتعزيز خدماتها في المنطقة وامتثالها الدائم للمعايير التنظيمية العالمية. ومن خلال هذا الترخيص، أصبح بإمكان الشركات في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من حلول "ريبل" المبتكرة للمدفوعات العالمية، التي تتميز بالسلاسة والامتثال التام للقوانين التنظيمية، وتؤكد على مكانة "ريبل" كشريك موثوق للمؤسسات المالية التي تسعى للاستفادة من الإمكانات المتقدمة للأصول الرقمية في استخدامات عملية.

في هذه المناسبة، قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل": "نشهد حالياً بداية مرحلة نمو استثنائية لقطاع العملات المشفرّة، مدعومة بتزايد وضوح الأطر التنظيمية عالمياً، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات لهذه العملات ". وأضاف: "بفضل دورها الريادي في توفير بيئة داعمة للابتكار في مجالات التكنولوجيا والعملات المشفرّة، تمتلك الإمارات موقعاً فريداً يمكّنها من تحقيق أقصى استفادة من هذا التوجه المتنامي".

تُعد الإمارات العربية المتحدة، إحدى المراكز العالمية الرائدة في مجال التجارة الدولية والتمويل الخارجي، مستفيدةً من سوق تُقدر قيمته بنحو 400 مليار دولار في التجارة الدولية1. كما تشهد "ريبل" طلباً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط من قبل كل من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرّة والمؤسسات المالية التقليدية على حدٍ سواء؛ إذ تسعى هذه الشركات إلى إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه المدفوعات الدولية التقليدية عبر الحدود، بما في ذلك الرسوم المرتفعة، وفترات التسوية المطولة، والافتقار إلى الشفافية. ووفقاً لاستطلاع الأعمال 2024، الذي أجرته شركة "ريبل"، يرى 64% من القادة الماليين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا2 أن تسريع المدفوعات وتقليل فترات التسوية هما القيمة الأكبر لدمج العملات القائمة على البلوكتشين في معاملاتهم ومدفوعاتهم المالية عبر الحدود.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرى ’ريبل‘ تُعزز حضورها في دبي من خلال حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع المعتمدة على تقنية البلوكتشين في مركز دبي المالي العالمي. ولا يعكس هذا الإنجاز التزامنا الدائم بتعزيز الابتكار فحسب، بل يُتيح أيضاً لـ ‘ريبل’ فرصاً جديدة للنمو في المنطقة وخارجها".

وأكد على التزام مركز دبي المالي العالمي، بصفته أحد المراكز المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية مثل "ريبل"، لاسيما وأنها تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي وتعزيز استخدام تقنية البلوكتشين في المدفوعات.

ومنذ إنشاء مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي عام 2020، تواصل "ريبل" تعزيز حضورها في المنطقة. ومع وجود نحو 20% من قاعدة عملائها العالمية في منطقة الشرق الأوسط، فإن الحصول على هذا الترخيص التنظيمي الأخير سيتيح للشركة تعزيز نموها وابتكاراتها في سوق تحمل إمكانيات واعدة. إذ تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من بين المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية المؤسسية لتبني منظومة العملات المشفرّة؛ حيث أشار ما يزيد عن 82% من القادة الماليين في المنطقة بأنهم "واثقون جداً أو واثقون للغاية" عندما يتعلق الأمر في دمج حلول تقنية البلوكتشين في أعمال شركاتهم3.

بدوره، أشار ريس ميريك، المدير الإداري لشركة "ريبل" في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تعزيز دبي والإمارات العربية المتحدة لمكانتهما الريادية في تطوير أطر تنظيمية فعالة وواضحة في مجال الأصول الرقمية. مؤكداً على أن حصول الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يعتبر إنجازاً كبيراً سيُسهم في تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على معاملات دفع عبر الحدود بشكلٍ أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية في واحد من أكبر مراكز المدفوعات عبر الحدود على مستوى العالم.

وأضاف قائلاً: "نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من شركائنا في سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، ونتطلع بحماس إلى الانطلاق بقوة، مدعومين بفريق عمل محلي متنامٍ وقاعدة عملاء متينة".

ومن المتوقع أن يُسهم استخدام العملات المستقرة في المدفوعات في تعزيز اعتمادها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما توفره من تسوية أسرع للمعاملات، مقارنةً بالأنظمة المصرفية التقليدية التي قد تستغرق عدة أيام لإتمامها. والجدير بالذكر أن عملة "ريبل" المستقرة RLUSD، التي أُطلقت في نهاية ديسمبر على منصات التداول العالمية، قد حققت قيمة سوقية تتخطى 100 مليون دولار. ومن المتوقع أن يُعزز الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية رصيد "ريبل" من الموافقات التنظيمية، التي تجاوزت 60 ترخيصاً تنظيمياً عالمياً بما في ذلك، ترخيص مؤسسة للمدفوعات الرئيسية من سلطة النقد في سنغافورة، ورخصة Trust Charter من إدارة الخدمات المالية في نيويورك، ورخصة تسجيل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية من البنك المركزي الأيرلندي، بالإضافة إلى تراخيص تحويل الأموال في عددٍ من الولايات الأمريكية.

وبينما تواصل "ريبل" العمل عن كثب مع العديد من الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات حول العالم، فإن هذا الإنجاز الأخير يُعزز مهمتها المتمثلة في تقديم مزايا تقنية البلوكتشين المتوافقة مع المعايير التنظيمية لمجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية وعملائها في العالم.