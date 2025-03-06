الصين تتعهد بمواجهة الحرب التجارية الأمريكية حتى النهاية

أعلنت الصين يوم الخميس عزمها على مواجهة الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، محذرة من أن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية تسبب "اضطرابات" في الاقتصاد العالمي.

وأكد وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن بلاده ستقاتل "حتى النهاية" إذا استمرت الولايات المتحدة في اتباع هذا المسار الخاطئ، واصفًا تصرفات واشنطن بأنها "أحادية الجانب واستفزازية".

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية الأسبوع عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية.

وأشار وانغ إلى أن هذه الإجراءات الأمريكية "تقوض استقرار العلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين، وتؤثر سلبًا على الصناعة وسلاسل الإمداد العالمية، مما يعيق نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام".