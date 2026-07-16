إنفاق المستهلك الأمريكي يصمد.. مبيعات التجزئة ترتفع 6.7% وسوق العمل يعزز مرونة الاقتصاد

واصل الاقتصاد الأمريكي إظهار قدرته على الصمود، بعدما سجلت مبيعات التجزئة نمواً طفيفاً خلال يونيو، مدعومة بارتفاع مشتريات السيارات والإنفاق عبر الإنترنت، رغم تراجع إيرادات محطات الوقود بفعل انخفاض أسعار البنزين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في يونيو، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين، بعد قفزة معدلة بلغت 1% في مايو. كما ارتفعت المبيعات الأساسية، التي تستبعد السيارات والوقود ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5%، ما يعكس تسارعاً متوقعاً في الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.7%، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية، حيث واصل المستهلكون، خصوصاً أصحاب الدخول المرتفعة، دعم الإنفاق مستفيدين من مكاسب سوق الأسهم واستردادات الضرائب والعروض الترويجية.

وفي قطاع العمل، أظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 8 آلاف طلب إلى 208 آلاف طلب، وهو أدنى مستوى منذ مايو، ما يؤكد استمرار استقرار سوق الوظائف.

ويرى اقتصاديون أن هذه البيانات تعزز توقعات انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.