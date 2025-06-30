"إياتا": ارتفاع الطلب على السفر 5% خلال مايو

ارتفع الطلب على السفر الجوي 5% وعلى الشحن الجوي 2.2% خلال مايو 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي "مايو 2024" وفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لشهر التي أصدرها اليوم.

وسجل الطلب الدولي على السفر ارتفاعاً بنسبة 6.7% مقارنةً بمايو 2024، وارتفعت السعة بنسبة 6.4% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 83.2%.

وارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 2.1% مقارنةً بمايو 2024، وارتفعت السعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، فيما بلغ معامل الحمولة 83.7%.

وقال ويلي والش، المدير العام لـ"إياتا"، إن نمو الطلب على السفر الجوي كان متفاوتاً جغرافياً، وتصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا النمو بنسبة 9.4%، أما أمريكا الشمالية، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5%، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 1.7% في السفر المحلي في السوق الأمريكية

.وفيما يخص الشحن الجوي فقد سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ أقوى أداء بنمو 8.3%، بينما انخفضت حركة الشحن لدى شركات أمريكا الشمالية بنسبة 5.8%.