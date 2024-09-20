«فورد»: «موستانج» الجديدة بقوة 815 حصاناً

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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أكدت فورد موتور كورب، أن الإصدار الجديد من سيارتها موستانج جي.تي.دي سيعمل بمحرك قوته 815 حصاناً وعزم 668 رطلاً لكل قدم مكعب.كما أكدت فورد أن موستانج جي.تي.دي 2025 ستكون قادرة على السير بسرعة تزيد على 202 ميل في الساعة، وهو ما يجعلها أسرع سيارة في عائلة موستانج على الإطلاق.

كانت الشركة الأمريكية قد ادعت في 2013 أن سيارتها شيلبي جي.تي 500 تستطيع السير بسرعة 202 ميل في الساعة، رغم أن السيارة فشلت في الوصول إلى هذه السرعة في الاختبار الذي أجرته مجلة كار أند درايفر. ورغم ذلك فإن السرعة التي تتحدث عنها فورد بالنسبة لسيارة موستانج جي.تي.دي تزيد على السرعة الفعلية القصوى للسيارة شيلبي 2013 بنحو 22 ميلاً تقريباً، حيث وصلت سرعة الأخيرة إلى 180 ميلاً في الساعة.

ويحتاج وصول السيارة جي.تي.دي إلى السرعة القصوى لنظام تقليل الجر، والذي يعمل على تقليل زاوية الجناح الخلفي الضخم وتنشيط الألواح الموجودة أسفل مقدمة السيارة للحفاظ على توازن مقاومة الهواء.

ويعود الفضل في قوة السيارة إلى استخدام محرك تربو سعة 5.2 لترات ذي 8 أسطوانات، والذي استعانت به فورد من سيارتها شيلبي جي.تي 500. وعلى عكس هذه السيارة تضيف موستانج جي.تي.دي نظام حوض الزيت الجاف الذي يتيح لفورد ليس فقط تحسين الأداء وإنما زيادة عدد لفات المحرك إلى 7650 لفة في الدقيقة.

وقد تم غلق باب حجز هذه السيارة المنتظرة في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، حيث دفع المشترون سعراً يبدأ من 325 ألف دولار للسيارة. ومن المتوقع بدء إنتاجها في أمريكا الشمالية أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل.

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