«تسلا» تخطط لإطلاق التاكسي ذاتي القيادة 10 أكتوبر

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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تخطط شركة «تسلا» للكشف عن خدمتها الجديدة لنقل الركاب عبر سياراتها ذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تحمل اسم «روبوتاكسي»، في العاشر من أكتوبر المقبل، وفق «بلومبرغ». وكان من المقرر عقْد فعالية الإطلاق في 8 أغسطس الماضي، إلا أن الملياردير إيلون ماسك، مالك «تسلا»، قرر تأجيله لأسباب غير معلنة، ما أثار التساؤلات حول مدى تقدُّم هذا المشروع الغامض.

وكان ماسك قد أعلن لأول مرة عن روبوتاكسي في شهر أغسطس، بعد تقرير نشرته وكالة «رويترز» في أبريل أشار إلى أن «تسلا» قد ألغت خططها لتطوير سيارة كهربائية منخفضة التكلفة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، إلا أن ماسك قد نفى ذلك في البداية، لكن تقارير لاحقة أكدت صحة ما ورد.

وفي أبريل أيضاً، أعلن ماسك عن نيته الكشف عن روبوتاكسي في المستقبل القريب، وهو تكتيك مألوف من قِبَل الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصرف الانتباه عن الأخبار السلبية، بحسب «بلومبرغ».

واستقبل محبّو ماسك هذا الإعلان بحماسة، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد أن قرر تأجيل الحدث حتى أكتوبر.

ووفقاً لما نقلته «بلومبرغ»، فإن «الشركة تحتاج إلى المزيد من الوقت لتطوير النماذج الأولية لعرض القدرات»، ما يشير إلى أن المنتج قد لا يكون جاهزاً للوصول إلى الأسواق، حتى عند إطلاقه الشهر المقبل. ووعد ماسك مراراً بأن القيادة الذاتية الكاملة أصبحت قريبة، لكن الجميع لا يزال ينتظر تحقيق هذا الهدف حتى الآن، ففي تدوينة له في أبريل 2020، قال: «الوظائف لا تزال على المسار الصحيح لهذا العام، ولكن العقبة الكبرى تكمن في الحصول على الموافقة التنظيمية».

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