"The4x4 World" تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق منشأتها الجديدة وتوسيعها

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، أعلنت "The4x4 World"، أول سوق للسيارات على الطرق الوعرة في الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح منشأة جديدة مهمة في مدينة العين، أبوظبي. وبفضل ارتباطها بمجموعة Skyfit International Group، رسخت "The4x4 World" نفسها بسرعة باعتبارها الخيار الأول لمحبي السيارات على الطرق الوعرة في جميع أنحاء الإمارات. وللاحتفال بهذا الإنجاز الهام، افتتحت الشركة أول منشأة مادية لها تحتوي على وحدة تصنيع، لتزويد المستخدمين بمنتجات عالية الجودة للسيارات على الطرق الوعرة، وتعديلات كاملة، وتجربة مباشرة مع دعم قضايا السيارات على الطرق الوعرة.

لقد أسس علي اليزيب داناني، مؤسس ورئيس مجموعة Skyfit International Group، الاتجاه الاستراتيجي في "The4x4 World"، مما يضمن أن العلامة التجارية ستركز دائمًا على نموذج أعمال مستدام مع الابتكار التكنولوجي. يشرف شاهمير بلوش، الرئيس التنفيذي للعمليات، على العمليات اليومية للأعمال والمرافق. ومن المؤكد أن العلامة التجارية ستكون حاسمة بشأن نجاحها بدءًا منها.

لقد تطور المرفق الجديد وصالة العرض إلى توسعات كبيرة للشركة، مما وضع "The4x4 World" في وضع أفضل لخدمة النمو في الطلب. في الواقع، يعمل هذا المرفق في حد ذاته كتجربة سوق الطرق الوعرة في ذهن العميل، مع مجموعة ضخمة من قطع الغيار والإكسسوارات والمعدات عالية الأداء من العلامات التجارية العالمية مثل Dobinsons و ARB و BajaDesigns و Fox و Ironman و King. تعني مثل هذه الشراكات ضمان أن "The4x4 World" هو متجر شامل بأفضل المنتجات للتضاريس الوعرة في الإمارات العربية المتحدة.

تدمج "The4x4 World" الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لإحداث ثورة في الطرق الوعرة. يمكن للمتحمسين إنشاء وتصميم وتخصيص أجزاء المركبات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وتصور التعديلات، وضبط الأداء باستخدام أنظمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التنقل عبر التضاريس في الوقت الفعلي من أجل سلامة وإعدادات السيارة - لتكون فعالة ومثيرة وأكثر أمانًا في القيادة على الطرق الوعرة.

منذ إنشائها، كانت القيمة الجيدة والخدمة الطموحة هي محور اهتمام "The4x4 World". لا تقتصر المنصة على بيع المنتجات فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات من خلال المشورة المتخصصة والتركيب والتخصيص لتلبية احتياجات عشاق الطرق الوعرة. يشير موقع الويب سهل الاستخدام إلى كتالوج المنتجات الواسع، بينما تعزز صالة العرض الجديدة التجربة من خلال تقديم توصيات مخصصة.

كان أول ظهور علني لـ "The4x4 World" في عام 2023 في أبوظبي في معرض الصيد والفروسية. هناك، تم تقديمه لعدد أكبر من الناس، مما ساهم بشكل كبير في وضع الشركة كشركة رائدة في السوق في قطاع الطرق الوعرة وخلق عملاء مخلصين، والذين يستمرون في الازدياد.

في المستقبل، تطمح "The4x4 World" إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال جلب الخبرة والشغف بالطرق الوعرة للعديد من الناس. سيتضمن نمو الشركة في المستقبل خطوط منتجات ومواقع متزايدة باستمرار، وبالتالي ضمان أن تكون الشركة دائمًا في الصدارة في صناعة الطرق الوعرة.

هذه الذكرى السنوية الأولى هي علامة فارقة في حياة "The4x4 World"، التي بنيت منذ اللحظة الأولى على الابتكار والجودة ورضا العملاء. ومع ذلك، فإن هذا المصنع وصالة العرض الجديدين ما هما إلا البداية لرحلة "The4x4 World" لتصبح السوق الرائدة في مجال رياضة الطرق الوعرة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. إن أفضل المنتجات والخدمات - تعهد "The4x4 World" - هي ضمان لهواة رياضة الطرق الوعرة وستوفر أفضل الظروف لتلبية احتياجات العملاء في جميع النواحي.

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