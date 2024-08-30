المصدر: (بروكسل - د ب أ)

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أظهرت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية انخفاض وتيرة تسجيل السيارات الأوروبية في يوليو الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تراجع الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.2 % على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 4.3 % في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات نتائج متباينة في أكبر أربعة أسواق للسيارات، وقد ارتفعت المبيعات في إيطاليا وإسبانيا بنسبة 4.7 و3.4 % على التوالي. من ناحية أخرى انخفضت مبيعات السيارات في فرنسا بنسبة 2.3 %، وألمانيا بنسبة 2.1 %.

ومثلت السيارات الكهربائية 12.1 % في السوق الأوروبية، الذي انخفض من 13.5 % خلال العام الماضي. وارتفعت حصة السيارات الهجينة إلى 32 %. وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين 7 %.

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