«بورشه» تستحوذ على حصة في «ڤارتا» للبطاريات

المصدر: (شتوتجارت - وكالات)

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وافقت شركة «بورشه» على أن تصبح مساهماً في شركة «ڤارتا»، ما يوفر أموالاً جديدة لشركة صناعة البطاريات الألمانية المحاصرة كجزء من صفقة إعادة هيكلة الديون مع المقرضين.

وبموجب الخطة، من المقرر أن يمتلك كل من صانعة سيارة «تايكان» الرياضية الكهربائية ومالك الأغلبية الحالي مايكل توجنر نحو 32 % من الشركة لكل منهما بعد المشاركة في زيادة رأس المال بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار)، وسيحتفظ المقرضون الحاليون بحصة 36 % من الشركة من خلال ما يسمى «أدوات استرداد القيمة».

وبموجب الاتفاق مع الدائنين، سيتم تخفيض ديون «ڤارتا» إلى 200 مليون يورو من 485 مليون يورو. كما ستخفض قيمة حقوق الملكية إلى الصفر، على أن تشطب أسهمها. ولتعزيز السيولة، سيقدم المقرضون الحاليون أيضاً قرضاً ممتازاً بقيمة 60 مليون يورو يستحق في نهاية ديسمبر 2027.

وبشكل منفصل، أعلنت بورشه في مدينة شتوتجارت أنها تخطط للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «في 4 درايف باتري» لبطاريات السيارات المملوكة لشركة ڤارتا. في الوقت نفسه، أعربت بورشه أيضاً عن استعدادها للمشاركة «مع شركاء آخرين» في إعادة هيكلة «ڤارتا» المالية، مشيرة إلى أن استثمارها في هذا المجال سيبلغ 30 مليون يورو.

وذكرت بورشه أنها من المقرر أن تستحوذ على حصة أغلبية في شركة «في 4 درايف باتري» من خلال زيادة رأس المال.

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