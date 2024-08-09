تراجع طلب تأجير السيارات الكهربائية في أوروبا

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قلصت شركة تأجير السيارات الألمانية سيكست عدد السيارات الكهربائية في أسطولها مع تراجع طلب العملاء في أوروبا على هذه الفئة وتفضيلهم للسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي، وهي خطوة سبقتها إليها منافستها الأمريكية هيرتز جلوبال هولدنجز في وقت سابق. وقالت سيكست وهي أكبر شركة تأجير سيارات في أوروبا: «نحن نحدد حصة السيارات الكهربائية لدينا وفقاً لطلب العملاء». وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد السيارات الكهربائية لدى سيكست بلغ في العام الماضي أقل من 10 آلاف سيارة من إجمالي أسطولها البالغ 170 ألف سيارة تقريباً. وتعتبر مشتريات شركات التأجير من السيارات الكهربائية جزءاً مهماً من مبيعات شركات صناعة السيارات، رغم أن السيارات الكهربائية تتحول إلى استثمار صعب. وخلال الشهور الأخيرة قالت كل من هيرتز وسيكست إنهما ستبيعان أعداداً كبيرة من سيارات تسلا الكهربائية لديهما، بسبب ارتفاع نفقات صيانتها وتراجع قيمة إعادة بيعها بعد التخفيضات الكبيرة التي قدمتها تسلا في أسعار سياراتها للعملاء خلال الفترة الماضية. وذكرت سيكست أن عدد السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى إعادة بيعها تراجع إلى 10 آلاف سيارة، في حين أعادت شركات صناعة السيارات الكهربائية شراء الجزء الباقي من هذه السيارات لدى الشركة الألمانية. برلين - د.ب.أ

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