مصانع السيارات في ألمانيا تعمل بثلثي طاقتها فقط

المصدر: (فولفسبورج - د.ب.أ)

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خيّم ضعف الطلب في سوق السيارات بظلاله على إنتاج الشركات المصنعة في ألمانيا العام الماضي.

وأظهر تقييم أجرته شركة «ماركلاينز» لتحليل البيانات، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن المصانع الألمانية التابعة لشركات «فولكس فاجن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس» ومثيلاتها، عملت في المتوسط بنسبة تزيد قليلاً على ثلثي طاقتها العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن جميع مواقع تصنيع السيارات في ألمانيا بإمكانها إجمالاً تصنيع 6.2 ملايين سيارة سنوياً، لكنها لم تنتج سوى نحو 4.1 ملايين سيارة عام 2023.

وأشارت أرقام «ماركلاينز» إلى تفاوتات كبيرة في الإنتاج بين المواقع. فبينما عملت بورشه في مصنعها بشتوتجارت بكامل طاقتها (100% تقريباً) العام الماضي، وبلغت إنتاجية «أودي» في إنجولشتات و«بي إم دبليو» في ميونخ 90% تقريباً من طاقتهما، لم تصل إنتاجية «أوبل» في آيزناخ حتى إلى 30% من طاقتها الممكنة، كما لم يعمل مصنع «فورد» في كولونيا سوى بثلث طاقته.

في المقابل، بلغت إنتاجية مصنع «أوبل» الرئيسي في روسلسهايم ما لا يقل عن 60% من طاقته. وبلغت الإنتاجية في مواقع كبيرة أخرى نصف طاقتها، من بينها المصانع الرئيسية لفولكس فاجن ومرسيدس بنز في فولفسبورج وزيندلفينجن. أما مصنع «تسلا» في جرونهايده بالقرب من برلين، والذي افتتح في عام 2022، فلم يتمكن من تشغيل طاقته الإنتاجية سوى بنسبة 51%.

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