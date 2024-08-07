«تسلا» تستدعي أكثر من 1.6 مليون سيارة في الصين

المصدر: أ ب

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كشفت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق في الصين أن شركة تسلا قررت استدعاء 1.68 مليون سيارة في الصين، من أجل تحديث برمجيات تحذر السائق عندما لا يكون صندوق السيارة الأمامي مغلقاً.

وقالت الإدارة، مساء أمس، إن السيارات التي بها عيوب في مزاليج الصندوق الأمامي «سيتم إصلاحها مجاناً».

وتؤثر عمليات الاستدعاء في بعض سيارات تسلا من طراز «موديل إس»، و«موديل إكس» المستوردة، إضافة إلى السيارات المحلية «موديل 3»، و«موديل واي» المصنعة بين 15 أكتوبر عام 2020 و17 يوليو 2024.

وجاء في إشعار الاستدعاء أن غطاء صندوق السيارة المعطل قد ينفتح أثناء القيادة، ما يعوق رؤية السائق.

ولم ترد تقارير عن حدوث هذا العطل في أي من سيارات تسلا.

وقالت إدارة تنظيم السوق إن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة، ستصلح هذه المشكلة من خلال تحديث برنامج التحذير عن بعد.

وتعد الصين سوقاً رئيساً وقاعدة إنتاج لشركة تسلا في حين أنها مصدر للمنافسة المتزايدة من الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية.

وأعلنت تسلا عن انخفاض حاد في صافي الدخل في الربع الثاني الشهر الماضي، حيث انخفضت المبيعات رغم انخفاض الأسعار والتمويل بفائدة منخفضة.

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