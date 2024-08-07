1.2 درهم الشحن السريع للسيارات الكهربائية في الإمارات عن كل كيلوواط ساعة

المصدر: (دبي – البيان)

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أظهر قرار جديد صادر عن مجلس الوزراء، تسعيراً موحداً لخدمات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات.

وبحسب القرار الجديد رقم (81) لسنة 2024 فإنه على مقدمي خدمة شحن المركبات الكهربائية في الدولة أن يتقاضوا ما لا يقل عن 1.20 درهم لكل كيلوواط ساعة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لخدمة الشحن «السريعة»، وما لا يقل عن 0.70 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة لخدمة الشحن «البطيئة».

وسيتم العمل بالقرار اعتباراً من سبتمبر المقبل. ووفقاً للقرار الجديد تتولى الجهات الاتحادية المعنية تحصيل الرسوم الواردة في القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتتولى الجهات المحلية المعنية تحصيل الرسوم، وفقاً للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة. وتأتي الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتنظيم وتوحيد البنية التحتية لشحن المركبات.

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