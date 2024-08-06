73 % من المستهلكين في الإمارات يفضلون السيارات الكهربائية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

في استطلاع شامل أجرته شركة «تولونا»، العالمية، تبيّن أن 73% من سكان الإمارات يفضلون شراء السيارات الكهربائية، في حين أكد 61% سعيهم إلى اقتناء السيارات ذات المحركات الهجينة في مشترياتهم المستقبلية.

وتأتي هذه النتائج لتعزز الاتجاه العام لسكان الدولة إلى الالتزام بمساندة ودعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومبادرتها الاستراتيجية: «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» على الرغم من أن السيارات التي تعمل بالبنزين تهيمن حالياً على ملكية السيارات بنسبة 67%، إلا أن الاستطلاع يشير إلى اهتمام متزايد بالسيارات الكهربائية (73%) والسيارات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء (61%).

كما تكتسب التقنيات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (50%) وسيارات الوقود الحيوي (40%) زخماً متصاعداً.

وتعتبر تقييمات السلامة (76%) وسعر السيارة (60%) وسمعة العلامة التجارية (51%) من أهم العوامل التي يستخدمها المستهلكون في الإمارات عند اختيار السيارة. وينظر إلى السيارات الكهربائية بشكل إيجابي، حيث وافق 47% من المشاركين على أنها تمثل مستقبل النقل. إضافة إلى ذلك، يفكر 38% في شراء سيارة كهربائية لسيارتهم القادمة.

ويؤكد الاستطلاع على أهمية التكنولوجيا المتقدمة (50%)، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود (35%)، وتعزيز ميزات السلامة (26%) في تشكيل قرارات المستهلكين. مع 49% يخططون لشراء سيارتهم القادمة في غضون عام إلى عامين و33% خلال العام المقبل.

ويتخذ غالبية المقيمين في الإمارات (62%) قرارات شراء السيارات بشكل مستقل، ومع ذلك لا يزال تأثير الأسرة قوياً، حيث يتشاور 73% مع أزواجهم و23% من أولياء الأمور.

وتختلف نسبة ملكية السيارات، حيث تمتلك 48% من الأسر سيارتين و10% تمتلك ثلاث سيارات. وتتم غالبية مشتريات السيارات (50%) بتمويل ذاتي، مما يسلط الضوء على تفضيل الشراء المباشر على خيارات التمويل مثل قروض الوكلاء (13%) والقروض الإسلامية (20%) أو القروض المصرفية غير الإسلامية (12%).

وفي حين يمتلك 71% من المشاركين حالياً سيارات فاخرة و39% يمتلكون سيارات خارقة، إلا أن الاهتمام بهذه القطاعات لا يزال مرتفعاً. والجدير بالذكر أن 69% مهتمون بشراء سيارات فاخرة في المستقبل، و71% يفكرون في السيارات الخارقة.

وتعتبر «تسلا» العلامة التجارية الأكثر ابتكاراً من حيث الاستدامة من قبل 47% من المشاركين، تليها تويوتا (14%) وبي إم دبليو (11%) ومرسيدس بنز (8%).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز