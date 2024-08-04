«الفطيم للسيارات» تفتتح مستودعين جديدين في دبي والشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الفطيم للسيارات» عن افتتاح مستودعين جديدين، أحدهما في أم رمول بدبي، والثاني في المنطقة الصناعية 4 في الشارقة، لتوسيع شبكة البيع الخاصة بها، وتلبية الطلب المتنامي على وكلاء بيع قطع الغيار والمرائب، وورش الصيانة في الإمارات. ويعتبر المستودع الجديد في دبي، الأكبر من نوعه في الإمارات، حيث يحتوي على مخزون من عشرات آلاف قطع غيار وأكسسوارات السيارات، لمختلف أنواع العلامات التجارية والطرازات.

ويعزز هذا التوسع الاستراتيجي ريادة «الفطيم للسيارات» في السوق، على امتداد كامل سلسلة القيمة، والتزامها بتوفير قطع غيار عالية الجودة في جميع إمارات الدولة. وتنتشر المستودعات الخمسة التابعة للمجموعة في أبوظبي وعجمان والعين ودبي والشارقة.

وأمدّت «الفطيم للسيارات» السوق على مدار سنوات، بأجود أنواع قطع الغيار، لمحفظتها من العلامات التجارية، والتي تشمل تويوتا وليكزس وهوندا وجيب ودودج ورام وكرايسلر وفولفو وبولستار وبي واي دي. وتتخطى مهمة المستودعات توفير قطع الغيار للعلامات ضمن محفظة «الفطيم للسيارات»، إلى توفيرها لمختلف الأنواع والطرازات.

ويستفيد الزبائن من توفر قطع الغيار على نطاق واسع، وضمان الجودة الشامل، مع كفالة لمدة ستة أشهر. ويوفر المستودعان الجديدان في دبي والشارقة، خدمة توصيل مجانية في اليوم نفسه، من دون أي خيارات ائتمانية.

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