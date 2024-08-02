600 ألف سيارة كهربائية في كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات صناعية نشرت أمس ارتفاع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 600 ألف.

وقالت جمعية السيارات والتنقل الكورية ووزارة النقل الكورية الجنوبية إن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد وصل في نهاية يونيو الماضي إلى 606610 سيارات.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الحكومة بدأت تسجيل الإحصاءات المتعلقة بالمركبات الكهربائية رسمياً في عام 2017. وفي ذلك العام، كان هناك 25108 مركبات كهربائية مسجلة. ويمثل الإحصاء الأخير زيادة قدرها 24 ضعفاً عن الرقم المسجل قبل 7 سنوات.

وحسب الشركة المصنعة، استحوذت شركة هيونداي موتور على 39.8 % من إجمالي السيارات المسجلة بما يعادل 241691 سيارة كهربائية، وجاءت تابعتها كيا كورب في المركز الثاني بحصة نسبتها 27.4 % بما يعادل 166274 سيارة كهربائية.

وفي المركز الثالث جاءت شركة تسلا الأمريكية بحصة تبلغ 13.3 % من إجمالي السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية ثم بي.إم.دبليو بحصة تبلغ 3.3 % ومرسيدس بنز 3.1 % وجنرال موتورز

3.6 % من إجمالي السيارات المسجلة.

كما سجل عدد شواحن السيارات الكهربائية نمواً مستمراً، حيث بلغ إجمالي عدد الشواحن في كوريا الجنوبية بنهاية مايو الماضي 361163 شاحناً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز