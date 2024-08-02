تراجع أرباح «فولكسفاجن» 2.4 % بسبب التكاليف

المصدر: (ميونخ - رويترز)

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أعلنت «فولكسفاجن» انخفاض أرباحها التشغيلية في الربع الثاني 2.4 % وسط استمرار أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في خفض التكاليف وتحديث طرازاتها.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب 5.46 مليارات يورو (5.91 مليارات دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع عائد تشغيلي على المبيعات 6.6 بالمئة، بما يتماشى مع متوسط تقديرات مجموعة بورصات لندن.

وخفضت فولكسفاجن في يوليو توقعاتها للإيرادات التشغيلية إلى نطاق من 6.5 إلى 7 % بسبب ارتفاع التكاليف وسط احتمال إغلاق مصنع لشركة أودي التابعة لها وانخفاض مبيعات الربع الثاني 3.8 %. وقال المدير المالي أرنو أنتليتز «سيتعين علينا بذل جهود كبيرة لخفض التكاليف في النصف الثاني من العام وما بعده من أجل تحقيق أهدافنا».

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