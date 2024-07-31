برمجية معيبة تهدد 1,8 مليون سيارة من «تسلا»

المصدر: أ ف ب

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يتعين على شركة «تسلا» الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية تحديث برمجية قد تكون معيبة في أكثر من 1,8 مليون سيارة، على خلفية مخاطر حصول حوادث مرتبطة بقفل غطاء المحرك، بحسب الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

وفي 25 مارس، بدأت شركة «تسلا» تحقيقاً إثر شكاوى من عملاء بشأن الفتح غير المقصود لغطاء المحرك في بعض مركباتها من طرازي «3» و«واي» في الصين، وفق ما أفادت الوكالة عبر موقعها.

وفي منتصف أبريل، حددت «تسلا» عيباً في مفتاح القفل قد يمنع إبلاغ السائق بفتح غطاء المحرك.

وتشير هيئة السلامة المرورية إلى أن قيادة مركبة بغطاء محرك غير مغلق قد يعوق رؤية السائق في حالة الفتح عن طريق الخطأ، ما يزيد مخاطر وقوع حوادث.

ونتيجة لذلك، يتعين على شركة «تسلا» تقديم تحديث من بُعد للبرمجية المعنية يشمل نحو 1,85 مليون مركبة.

ويتعلق هذا الإجراء بالطرازات «إس» و«إكس» و«3» المصنعة منذ عام 2021، ومركبات طراز «واي» المصنعة منذ عام 2020.

وهذه ليست أول مرة تواجه فيها شركة صناعة السيارات الكهربائية مشكلة برمجية. ففي ديسمبر، اضطرت «تسلا» إلى تحديث نحو مليوني مركبة في الولايات المتحدة وكندا لمواجهة خطر الاصطدام المتزايد المرتبط بنظام «القيادة الآلية»، وهو نظام مثير للجدل يساعد على القيادة.

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