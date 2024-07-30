50 % ارتفاعاً في أعداد السيارات الكهربائية بألمانيا

المصدر: ميونيخ - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلص أحدث استطلاع لمركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجينية في ألمانيا إلى أن أعداد السيارات الكهربائية مستمر في الزيادة بصورة سريعة في أنحاء العالم.

وقال المركز إنه كان هناك نحو 42 مليون سيارة بمحركات كهربائية في نهاية 2023، أي بزيادة بنسبة 50% مقارنة بعام 2022.

ويشمل العدد السيارات الكهربائية والهجينة وأنواع أخرى.

ووفقاً للمركز، فإن هناك 23.4 مليون سيارة كهربائية في الصين، أي أكثر من نصف عدد السيارات الكهربائية في العالم.

وجاءت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة، بواقع 4.8 ملايين سيارة.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بواقع 2.3 مليون سيارة، قبل فرنسا والمملكة المتحدة بواقع 1.6 مليون سيارة و1.5 مليون سيارة على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز