«ميتسوبيشي» تسعى للانضمام إلى تحالف «هوندا - نيسان»

المصدر: طوكيو - (د ب أ)

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تجري شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية محادثات للانضمام إلى تحالف نيسان موتور وهوندا موتور للحاق بالمنافسين الأجانب في تطوير المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة لمركبات الجيل التالي، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن صانعي السيارات اليابانيين الثلاثة يبحثون التعاون من أجل توحيد برامج السيارات وعمليات مشتركة أخرى، وفقاً للمصادر.

ومع انخراط شركة تويوتا موتور في توسيع شراكاتها مع شركات محلية أخرى من أجل تطوير تكنولوجيا كهربة المركبات، سيؤدي تشكيل تحالف هوندا - نيسان - ميتسوبيشي إلى وجود مجموعتين مهمتين في قطاع السيارات اليابانية.

وكانت «هوندا» و«نيسان» قد أعلنتا في مارس الماضي أنهما ستدرسان التعاون في قطاع المركبات الكهربائية. وتعتبر «ميتسوبيشي» جزءاً من التحالف الثلاثي مع «رينو إس إيه» و«نيسان».

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