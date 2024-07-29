تسلا تواجه تراجعاً في الأرباح رغم تخفيض أسعار السيارات

المصدر: البيان

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أعلنت شركة تسلا عن تراجع صافي دخلها للربع الثاني من عام 2024 بنسبة 45% مقارنةً بالعام الماضي.

هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتعزيز مبيعاتها من خلال تخفيض أسعار السيارات الكهربائية وتقديم التمويل منخفض الفائدة.

على الرغم من هذه الاستراتيجيات، شهدت مبيعات تسلا من السيارات الكهربائية تراجعاً بنسبة 4.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن تكشف تسلا عن سيارة الأجرة الروبوتية الجديدة بعد شهرين من الموعد المخطط له، وذلك بسبب التعديلات التصميمية التي طلبها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. ستُبنى هذه السيارة في مصنع الشركة بولاية تكساس.

أرقام الأداء المالي:

الإيرادات (بالمليار دولار): الربع الأول 2023: 25.5 الربع الثاني 2023: 25.2 الربع الأول 2024: 23.4 الربع الثاني 2024: 23.4

صافي الدخل (بالمليار دولار): الربع الأول 2023: 2.70 الربع الثاني 2023: 2.50 الربع الأول 2024: 1.87 الربع الثاني 2024: 1.13

عدد السيارات المباعة (بالمليون): الربع الأول 2023: 484.507 الربع الثاني 2023: 443.956 الربع الأول 2024: 466.140 الربع الثاني 2024: 387.044



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