تراجع مبيعات مرسيدس بنز في الربع الثاني من 2024

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت مبيعات شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي. وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في شتوتجارت أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 4% تقريبا إلى 7ر36 مليار يورو في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار الخُمس إلى ما يزيد قليلا عن 4 مليارات يورو. وانخفض إجمالا صافي دخل الشركة بنسبة 16% تقريبا إلى 1ر3 مليارات يورو.

وبلغ الهامش المعدل قبل الفوائد والضرائب - أي نسبة الأرباح في الأعمال اليومية من المبيعات - 2ر10% في الفترة من إبريل حتى يونيو الماضي ــ أي أقل من المعدل القوي المسجل في العام السابق بمقدار يزيد عن ثلاث نقاط مئوية.

وفي الربع الثاني من 2024، انخفضت مبيعات الطرازات الفاخرة المربحة بشكل خاص وكذلك المبيعات الإجمالية للشركة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بما في ذلك المبيعات في السوق المهمة، الصين.

وكان المحللون يتوقعون أيضا هامشا أعلى قليلا في المتوسط. وخفض رئيس الشركة، أولا كيلينيوس، توقعات العائد لقسم السيارات. ومع ذلك، فإن الأعمال تسير بشكل أفضل مما كان يعتقد من قبل مع قسم شاحنات التوصيل.

في المقابل أكدت الشركة توقعاتها لإجمالي المبيعات هذا العام والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب. ونُقل عن كالينيوس قوله: "نفترض أن المبيعات ومزيج الطرازات سوف يتحسنان في النصف الثاني من هذا العام - مدفوعة بمزيد من عمليات الطرح في الأسواق، خاصة في قطاع السيارات الفارهة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز