الأوروبيون يتجهون إلى المركبات الاقتصادية في النصف الأول

المصدر: (بوخارست - د ب أ)

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حصلت السيارة سانديرو التي تنتجها شركة داتشيا الرومانية التابعة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات على لقب السيارة الأكثر مبيعاً في أوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين جاءت السيارة جولف من فولكس فاجن في المركز الثاني، والسيارة كليو من رينو أيضاً في المركز الثالث.

وتراجعت السيارة الكهربائية موديل واي من إنتاج شركة تسلا الأمريكية من المركز الأول خلال النصف الأول من العام الماضي إلى المركز الثامن في العام الجاري.

وبلغت مبيعات السيارة الرومانية داتشيا التي يبدأ سعرها من 11.5 ألف يورو في ألمانيا و13795 جنيهاً استرلينياً في بريطانيا حوالي 143596 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 16 %. وذكر موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة سانديرو احتلت المركز الأول من حيث المبيعات في أوروبا لأول مرة في تاريخها، في حين احتلت المركز الثاني في عامي 2022 و2023.

وزادت مبيعات السيارات جولف التي أعيد طرحها في وقت سابق من العام الحالي بنسبة 43 % سنوياً إلى 125993 سيارة احتلت بها المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في أوروبا، وزادت مبيعات السيارة كليو 15 % سنوياً إلى 114623 سيارة. وفي المركز الرابع جاءت تي.روك من فولكس فاجن بمبيعات بلغت 111381 سيارة، وفي المركز الخامس جاءت السيارة بيجو 208 بمبيعات قدرها 107097 بزيادة 1 % سنوياً.

أكثر 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال النصف الأول:

1- سانديرو 143596 سيارة

2- جولف 125993 سيارة

3- كليو 114623 سيارة

4- تي.روك 111381 سيارة

5- بيجو 208: 107097 سيارة

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