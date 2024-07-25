ما هي أكثر السيارات مبيعاً في أوروبا خلال النصف الأول؟

المصدر: د ب ا

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حصلت السيارة سانديرو التي تنتجها شركة داتشيا الرومانية التابعة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات على لقب السيارة الأكثر مبيعا في أوروبا خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين جاءت السيارة جولف من فولكس فاغن في المركز الثاني، والسيارة كليو من رينو أيضا في المركز الثالث.

وتراجعت السيارة الكهربائية موديل واي من إنتاج شركة تسلا الأمريكية من المركز الأول خلال النصف الأول من العام الماضي إلى المركز الثامن في العام الحالي.

وبلغت مبيعات السيارة الرومانية داتشيا التي يبدأ سعرها من 5ر11 ألف يورو في ألمانيا و13795 جنيه إسترليني في بريطانيا حوالي 143596 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 16% عن مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الماضي.

وذكر موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إن السيارة سانديرو احتلت المركز الأول من حيث المبيعات في أوروبا لأول مرة في تاريخها، في حين احتلت المركز الثاني في عامي 2022 و2023، رغم أنها أفضل سيارة خاصة مبيعا منذ 2019، وهو ما يشير إلى أن مبيعات الجملة للشركات تؤثر إيجابيا على مبيعات الطرز الأخرى.

وزادت مبيعات السيارات جولف التي أعيد طرحها في وقت سابق من العام الحالي بنسبة 43% سنويا إلى 125993 سيارة احتلت بها المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا خلال النصف الأول من العام.

وزادت مبيعات السيارة كيلو بنسبة 15% سنويا إلى 114623 سيارة. وفي المركز الرابع جاءت السيارة تي.روك من فولكس فاغن بمبيعات بلغت 111381 سيارة، وفي المركز الخامس جاءت السيارة بيجو 208 بمبيعات قدرها 107097 بزيادة نسبتها 1% سنويا.

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