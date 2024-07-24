«بي إم دبليو» تستدعي 291 ألفاً و112 سيارة في أمريكا الشمالية

المصدر: د ب ا

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أفادت مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بأن شركة "بي إم دبليو" الألمانية بصدد استدعاء 291 ألفا و112 مركبة في أمريكا الشمالية.

وتشمل السيارات المشمولة بالاستدعاء طرازات انتجت خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، "إكس 3 إس درايف 30 أي"، و"إكس 3 إكس درايف 30 أي"، و"إكس 3 إم 40 أي"، و"إكس 3 إم".

ويأتي الاستدعاء خشية تضرر قضبان الشحن الداخلية حال حدوث اصطدام من الخلف، وهو ما قد يسفر عن انفصال ذلك الجزء، مما قد يزيد خطر حدوث إصابة.

وسوف يقوم الوكلاء بتغيير الأجزاء المعطوبة مجانا.

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