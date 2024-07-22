57 مليار دولار أرباح «هيونداي» و«كيا» المتوقعة بالربع الثاني

المصدر: (سيؤول - د ب أ)

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أظهر مسح محلي، أن شركة «هيونداي موتور» وشركتها الأصغر حجماً «كيا» ستسجلان أرباحاً تشغيلية متوقعة تتجاوز 8 تريليونات وون (57 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل تحسن تشكيلة المنتجات وتعديلات الإنتاج.

وأظهر المسح الذي أجرته شركة «يونهاب إنفوماكس» للبيانات المالية، أن التقديرات تشير إلى أن شركتي «هيونداي» و«كيا» ستحققان أرباحاً تشغيلية بقيمة 4.28 تريليونات وون و3.76 تريليونات وون على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهر الاستطلاع أن الدخل التشغيلي لشركتي «هيونداي» و«كيا» في الربع الثاني ارتفع بنسبة 1% و11% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محللون إن عوامل مثل استجابة الشركتين المصنعتين للسيارات في الوقت المناسب لـ «ركود» السيارات الكهربائية؛ وتركيزهما على الطرز الرياضية الراقية، خصوصاً في السوق الأمريكية؛ وضعف عملة الوون؛ ساعد في تحقيق الأرباح الفصلية.

وبدأت الشركتان في تعزيز تشكيلة السيارات الهجينة في وقت مبكر من هذا العام، مع دخول سوق السيارات الكهربائية العالمية مرحلة الركود.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات «هيونداي» 4 % إلى 43.99 تريليون وون، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات «كيا» 5.6 % إلى 27.7 تريليون وون .

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