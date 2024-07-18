«سامسونغ إلكترونيكس» تطلق خدمة إدارة الطاقة لسيارات تسلا

المصدر: د ب ا

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أكدت مصادر مطلعة أن شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ الكترونيكس أطلقت خدمة لإدارة الطاقة لسيارات تسلا الكهربائية الأمريكية في الولايات المتحدة في إطار اتفاق شراكة استراتيجية بين الجانبين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إن منصة سمارت ثينجس انيرجي الإلكترونية التابعة لشركة سامسونغ الكترونيكس متاحة حاليا لسائقي سيارات تسلا في الولايات المتحدة، وهي تتيح لهم مراقبة حالة الشحن في بطاريات سياراتهم الكهربائية والتحكم فيها وتوليد الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.

ومن خلال ربطها بخاصية "ستورم ووتش" في تطبيق "باور وول" الخاص بتسلا، يمكن لمنصة سمارت ثنجس المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحذير سائقي سيارات تسلا من الأحوال الجوية شديدة السوء مثل الأعاصير أو التساقط الكثيف للثلوج، من خلال أجهزة تلفزيون سامسونج المتصلة بالإنترنت أو الهواتف الذكية للسائقين.

وأشارت يونهاب إلى أن خدمة سامسونغ الجديدة جزء من تحالف جديد بين الشركة وشركات تكنولوجية أمريكية عملاقة تم الإعلان عنه خلال معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية (سي.إي.إس 2024) في وقت سابق من العام الحالي.

ويركز تعاون تسلا وسامسونغ على التكامل بين سمارت ثينجس انيرجي ومجموعة منتجات الطاقة لدى تسلا، ويينها البطارية المنزلية باور وول، ونظاما الشحن سولار إنفرتر وول كونكتور، والسيارات الكهربائية.

وتعتزم سامسونغ الكترونيكس توسيع نطاق خدماتها الجديدة إلى خارج الولايات المتحدة في المستقبل.



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