مستوى قياسي لأسعار صادرات السيارات الكورية

المصدر: سيئول - وام

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وصل متوسط سعر السيارات الكورية الجنوبية التي تم شحنها إلى الخارج، إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من عام 2024، وذلك في أعقاب الطلب المتزايد على الطرز المتميزة. ووفقاً للبيانات التي جمعتها الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، بلغ متوسط سعر صادرات السيارات 25.224 دولاراً خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 0.5 % عن 25.079 دولاراً قبل عام.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية، أن هذه الزيادة جاءت وسط تزايد الطلب على الطرز الصديقة للبيئة، فضلاً عن سيارات الدفع الرباعي والسيارات التجارية، والتي عادة ما تأتي بأسعار أعلى.

وفي الوقت نفسه، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 3.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الهجينة بنسبة 19.5 % على أساس سنوي في النصف الأول، مع زيادة صادرات المركبات التجارية أيضاً بنسبة 6 %، وفقاً لبيانات منفصلة، جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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