انتشار متزايد للمركبات المتصلة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي لـ «أونستار» والأعمال الرقمية في «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن هناك انتشاراً متزايداً للمركبات المتصلة والخدمات المتطورة مثل «أونستار» في الإمارات تحديداً ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أظهرت اهتماماً وتركيزاً كبيرين على سبل التنقل المتصل، والدور الذي تلعبه في تمكين تحقيق تطلعات المنطقة، مع التوقع بأن تصل قيمة سوق خدمات التنقل المتصل على الصعيد الدولي إلى أكثر من 40 مليار دولار في العام 2030، بزيادة قدرها 12 مرة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فقط.

وفي ظل تسريع المنطقة لمسيرتها نحو تحقيق الأهداف الطموحة، سوف تبقى المركبات المتصلة في موقع المقدمة ضمن عملية إعادة رسم المشهد العام للحياة الحضرية.

وإلى جانب توفير مستويات لا تضاهى من الملاءمة والسلامة والاتصال، فإن هذه المركبات تعتبر أساسية في دفع مجلس التعاون الخليجي باتجاه تحقيق رؤيته المتمحورة حول مدن تتميز بكونها أذكى وممكنة رقمياً ومستدامة أكثر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز