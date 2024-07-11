نمو سريع في إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال النصف الأول

المصدر: وام

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أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، استمرار النمو السريع في إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت مجموعة الصين للإعلام، أنه خلال النصف الأول من هذا العام، سجل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ارتفاعاً بنسبة 30.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4.93 ملايين وحدة، بينما زادت المبيعات بنسبة 32 في المائة لتبلغ 4.94 ملايين وحدة.

وارتفعت الحصة السوقية لمركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية إلى 35.2 في المائة بنهاية يونيو الماضي، ما يعكس تزايد الإقبال على هذه المركبات.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، تم تصدير نحو 605 آلاف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بزيادة قدرها 13.2 في المائة على أساس سنوي.

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