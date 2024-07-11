ستيلانتس تضيف 30 طرازاً جديداً إلى فئة السيارات الهجين

المصدر: د ب ا

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تعتزم مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية الموجود مقرها في أمستردام إضافة 30 طرازا جديدا إلى عائلة السيارات الهجين لديها خلال العام الحالي إلى جانب 6 طرز جديدة بحلول 2026.

ويستفيد هذا التوسع من جانب المجموعة التي تضم شركات بيجو ستروين وفيات كرايسلر وأوبل من أنظمة نقل الحركة المبتكرة الكهربائية ثنائية الوضع (إي دي سي تي) لتحسين الأداء وتقليل تكلفة الإنتاج.

ومع زيادة مبيعات السيارات الهجين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بنسبة 41% سنويا، تستهدف ستيلانتس المحافظة على ريادتها في هذه السوق للسيارات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

تستفيد ستيلانتس من منصاتها الفريدة متعددة الطاقة واستراتيجية التصنيع المرنة لتلبية لطلب المتزايد على السيارات الهجين في أوروبا.

وستقدم الشركة خلال العام الحالي 30 طرازا جديدا للسيارات الهجين، حيث تحقق هذه السيارات تجارب قيادة استثنائية مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبأسعار مقبولة مقارنة بأسعار السيارات الكهربائية كليا والكهربائية القابلة للشحن من مصادر الكهرباء العادية.

يذكر أن ستيلانتس تنتج مجموعة واسعة من السيارات الهجين القابلة للشحن والكهربائية كليا لضمان توافر الخيارات التي تلبي تفضيلات العملاء المختلفة.

وتعتمد تكنولوجيا السيارات الهجين لدى ستيلانتس على تحويل طاقة الحركة في السيارة أثناء استخدام المكابح أو خفض السرعة إلى كهرباء يتم تخزينها في بطارية خفيفة لإعادة استخدامها أثناء التسارع، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

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