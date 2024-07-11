بي.إم.دبليو تستدعي أكثر من 394 ألف سيارة بسبب عيب خطير

المصدر: د ب ا

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أعلنت إدارة السلامة المرورية الأمريكية تلقيها إخطارا من شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة بي.إم.دبليو باعتزامها استدعاء 394029 سيارة في الولايات المتحدة.

وبحسب الإخطار تشمل خطة الاستدعاء مجموعات محددة من سيارات الفئة الثالثة صالون (324 آي و325 آي و328 إكس.آي و330 آي و335 آي و335 إكس آي) إنتاج الفترة من 2006 إلى 2011، والفئة الثالثة الرياضية (325 إكس.أي و328 آي و328 إكس آي) إنتاج الفترة من 2006 إلى2012 والفئة الثالثة صالون (335 دي) إنتاج الفترة من 2009 إلى 2011.

وأشارت الشركة إلى أنه قد يكون تم تركيب عجلة قيادة رياضية من طراز إم سبورت مزودة بوسادة هوائية يمكن أن تنفجر في حالة انتفاخها بدلا من عجلة القيادة الأصلية في السيارات المستهدفة.

ويؤدي انفجار الوسادة إلى انتشار شظايا معدنية يمكن أن تصيب السائق والركاب الآخرين بجراح خطيرة وربما تؤدي إلى وفاتهم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن وكلاء بي.إم.دبليو في الولايات المتحدة سيقومون بفحص هذه السيارات واستبدال الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

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