بي إم دابليو تتقدم على مرسيدس وأودي في صناعة السيارات الكهربائية

المصدر: د ب ا

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عززت شركة بي إم دابليو تفوقها على منافسيها الألمان في التحول إلى المركبات الكهربائية بقفزة في الربع الثاني فيما تكافح مرسيدس وأودي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وزادت شحنات الطرازات الكهربائية من بي إم دابليو مثل "آي 4" و "آي إكس 1" بنسبة 22% لتصل إلى 107 آلاف و933 سيارة حتى يونيو على أساس سنوي، حسبما ذكرت الشركة أمس. وأشارت بي إم دابليو إلى أن منتجها الجذاب يعوض السوق المليء بالتحديات.

وتتناقض النتائج بشدة مع نتائج شركة مرسيدس التي أعلنت أن إجمالي شحناتها من السيارات الكهربائية انخفضت بنسبة 25 % لتصل إلى 45 ألفا و800 سيارة فقط.

وأرجعت الشركة التي يقع مقرها في شتوتجارت السبب إلى ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والتخفيضات الكبيرة في سوق السيارات الكهربائية.

وبعد سنوات من النمو، انخفض الطلب على السيارات الكهربائية منذ أن شرعت الحكومات في خفض الحوافز المالية على مشتريات السيارات الكهربائية أو أوقفتها.

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