1.2 مليون سيارة مبيعات «بي إم دبليو» في النصف الأول

المصدر: (ميونخ - (د ب أ)

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أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، أمس، تسجيل نتائج ضعيفة خلال النصف الأول من عام 2024، بإجمالي مبيعات 1.2 مليون سيارة في جميع المناطق.

وبشكل عام، جاء حجم المبيعات أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وجاء أداء علامة «بي إم دبليو» التجارية الأساسية أفضل قليلاً، حيث باعت 1.1 مليون سيارة، وسجلت معدل نمو بلغ 2.3%.

وفي الوقت نفسه، تراجع أداء شركتي «ميني» و«رولز رويس» التابعتين للمجموعة، حيث سجلا انخفاضاً بنسبة 18.7% و11.4%، وحجم مبيعات 114 ألف سيارة و2819 سيارة، على الترتيب. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، فقد كانت النتائج أفضل قليلاً. وزادت مبيعات المجموعة بواقع الربع تقريباً، حيث وصلت إلى أكثر من 190 ألف وحدة، وأكثر من الثلث لدى علامة «بي إم دبليو» التجارية الأساسية.

ورغم ذلك، كانت النتائج أضعف بكثير مما كانت عليه في العام السابق بأكمله.

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