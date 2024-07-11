تراجع مبيعات «فولكس فاجن» 3.8 % بالربع الثاني

المصدر: (فرانكفوت - (د ب ا)

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أفادت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات بأن مبيعاتها في أنحاء العالم بلغت مليونين و243 ألفاً و700 سيارة خلال الربع الثاني، بانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت في بيان: إن مبيعات فولكس فاجن للصين انخفضت بنسبة 19.3% على أساس سنوي لتصل إلى 651 ألفاً و500 سيارة. وقالت فولكس فاجن إن انخفاض المبيعات يرجع إلى الوضع التنافسي القوي في البلاد.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني لتصل إلى 180 ألفاً و800 سيارة. وقال هيلديجارد ورتمان، العضو في مجلس إدارة شركة أودي، التي تعد جزءاً من فولكس فاجن» بالنسبة لعام 2024 بأكمله، نستمر في توقع تسجيل زيادة طفيفة في المبيعات العالمية مقارنة بالعام الماضي.

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