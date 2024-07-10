انخفاض مبيعات مرسيدس خلال الربع الثاني بنسبة 6%

المصدر: د ب ا

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انخفضت مبيعات شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات بنسبة 6% لتصل إلى 600 ألف و100 سيارة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل "تغيرات الطرازات والبيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مرسيدس قالت في بيان إن مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الثاني انخفضت بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 51 الف سيارة.

وأوضحت الشركة أن وتيرة تبني السيارات الكهربائية تراجعت في الأسواق المهمة، حيث تركز الشركة على النمو الصحي في بيئة سوقية تتميز بالخصومات الكبيرة.

وبلغ حجم مبيعات مرسيدس في الصين 172 الفا و500 سيارة خلال الربع الثاني، بانخفاض بنسبة 6% على أساس سنوي.

كما تراجعت مبيعات مرسيدس بنسبة 5% في أمريكا الشمالية لتصل إلى 94 ألفا و200 سيارة خلال الربع الثاني.

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