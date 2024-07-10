«ستيلانتيس» للسيارات تعتزم طرح 30 طرازاً هجيناً بأوروبا العام الجاري

المصدر: (أمستردام - د ب أ)

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أعلنت شركة «ستيلانتيس» لصناعة السيارات، أنها ستطرح 30 طرازاً هجيناً في أوروبا خلال العام الحالي، كما أنها تعتزم طرح ستة أخرى حتى عام 2026. وذكرت الشركة أنها حققت منذ بداية العام، زيادة في مبيعات الطرازات الهجينة من نوع «إي يو 30» بنسبة 41% مقارنة بما حققته في عام 2023 حتى تاريخه.

وتشكلت «ستيلانتس»، المتعددة الجنسيات، في 16 يناير 2021 باندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة بي إس إيه الفرنسية واتخذت من أمستردام مقراً لها، وتمتلك العديد من العلامات المهمة مثل ألفا روميو، وكرايسلر، وسيتروين، ودودج، وفيات، وجيب، ومازيراتي، وأوبل، وبيجو، ورام، وغيرها.

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