أوروبا تبدأ الحرب التجارية ضد السيارات الكهربائية الصينية

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

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فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي أمس رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

وسيبدأ اليوم تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بـ10 % مطبقة أصلاً على السيارات الصينية.

وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين.

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن أملها في التوصل لحل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يعتزم التكتل فرضها على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.

وقال «هي يادونج» المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي الخميس، إن بلاده تأمل في أن يتعاون الجانب الأوروبي معها لتسريع المشاورات، والتوصل إلى حل مقبول للطرفين في أقرب وقت ممكن في ضوء القواعد المعمول بها حالياً والظروف على أرض الواقع.

لكنه أكد معارضة الصين للتحقيق الذي يجريه الاتحاد بشأن تلقي شركات صناعة السيارات الكهربائية دعماً من الحكومة، مشيراً إلى أن كلا الطرفين لديه مهلة مدتها 4 أشهر للتوصل إلى أرضية مشتركة، وفق ما نقلته شبكة «سي إن بي سي».

وأضاف إن الصين والاتحاد الأوروبي انخرطا في جولات عدة من المحادثات على الصعيد الفني، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه المحادثات ما زالت مستمرة أم لا.

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