وايمو لسيارات الأجرة ذاتية القيادة تلغي قوائم الانتظار في سان فرانسيسكو

المصدر: د ب ا

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وصلت شركة سيارات الأجرة ذاتية القيادة الأمريكية وايمو إلى مرحلة رئيسية في جهودها لنشر هذه الخدمة الجديدة بإلغاء قوائم انتظار الركاب في مدينة سان فرانسيسكو.

وقالت الشركة إن أي شخص في المدينة الأمريكية التي تركز فيها نشاطها يستطيع الآن استدعاء السيارة ذاتية القيادة للقيام برحلته فورا دون الحاجة إلى انتظار.

وأضافت وايمو التابعة لشركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل أنها ظلت تعمل لسنوات من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي تستطيع فيها توفير سيارة الأجرة ذاتية القيادة لمن يطلبها من الركاب بشكل فوري. وإلى جانب سان فرانسيسكو تقدم وايمو خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة فونيكس بولاية أريزونا ولوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

كما يتم حاليا السماح لسيارات وايمو ذاتية القيادة بالسير دون وجود سائق خلف عجلة القيادة. وفي مدينة سان فرانسيسكو بشكل خاص أصبحت سيارات وايمو وهي من طراز جاجوار آي بيس ذاتية القيادة المزودة بكاميرات وأنظمة استشعار تعمل بالليزر جزءا من المشهد العام لشوارع المدينة.

في الوقت نفسه فإن أي سائح أجنبي سيجد صعوبة في استدعاء سيارات وايمو لأن التطبيق اللازم لحجز السيارة غير متاح على متاجر التطبيقات المرتبطة بدول غير أمريكية.

يذكر أن وايمو تأسست من خلال برنامج جوجل لتطوير سيارات ذاتية القيادة وهي الآن في مرحلة متقدمة في تطوير هذه التكنولوجيا حيث تقول إن سياراتها ذاتية القيادة تقطع حاليا أكثر من 50 كيلومترا أسبوعيا.

في الوقت نفسه تخضع شركة وايمو خلال الفترة الأخيرة لعمليات تدقيق من جانب السلطات الأمريكية بعد عدد من الحوادث.

وأثار حادث أخير الجدل بشأن ما إذا كانت إحدى سيارات وايمو سارت بطريقة خطيرة بعد عبورها تقاطع في الحارة المقابلة لتجاوز مجموعة من ركاب دراجات كهربائية ذات العجلة الواحدة. وانتهت مناورة السيارة ذاتية القيادة دون حوادث، لكن البعض قالوا إن السيارة سارت على الجانب الخطأ من الشارع لفترة طويلة للغاية.

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